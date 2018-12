Ryan Giggs racconta alcuni aneddoti su Cristiano Ronaldo, suo compagno al Manchester United dal 2003 al 2009. “Quando è arrivato tendeva a fare troppi giochetti in campo”, spiega la leggenda gallese a Soccer AM: “Una volta eliminato quel difetto, ha iniziato a segnare e fare assist. Era giovane, stava ancora imparando il mestiere ed era arrivato in una scuola difficile. Se avesse fatto troppo giocate in allenamento, sarebbe stato preso a calci. Doveva crescere in fretta e lui certamente lo ha fatto, è diventato uno dei migliori al mondo”.