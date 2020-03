Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere visto oggi, lunedì 23 marzo, in tv.



Dal ricordo di Marco Simoncelli al racconto di Gigi Riva, passando per le magie di Daniel Radcliffe, i laser di Felicity Jones, Samuel L. Jackson e l'irriverente comicità di Claudio Albanese. Azione e calcio, fantascienza e motori, commedia e magia: c'è tutto. Buona scelta. E buona visione.





DIGITALE TERRESTRE



CALCIO: Italia-Argentina, alle 14.05 su Rai Sport - L'occasione di rivivere una sfida storica della Nazionale.



FILM: Il Piccolo Principe, alle 15.55 su Italia 1 - Un classico della letteratura in un film d'animazione dedicato ai più piccoli e non.



FILM: L'Esorcista, alle 21 su Iris - L'intramontabile capolavoro dell'horror con il compianto Max von Sydow, scomparso lo scorso 8 marzo.



FILM: Rogue One: A Star Wars Story, alle 21.04 su Canale 20 - Spin off della celebre saga di Guerre Stellari, il racconto della nascita della Morte Nera che collega gli episodi III e IV con Felicity Jones nei panni di un'intrepida eroina.



FILM: Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, alle 21.26 su Italia 1 - Daniel Radcliff, Emma Watson e gli altri nel terzo capitolo della saga dedicata al maghetto più famoso del grande schermo.



FILM: The Other Side of the Door, alle 22.48 su Rai 4 - Una famiglia vive un'esperienza idilliaca all'estero fino alla morte di un figlio in un tragico incidente. Preludio di un horror da non sottovalutare.

, alle 12.30 su Sky Sport Football - Federico Buffa racconta Rombo di Tuono, primo capitolo della serie di docu-narrazioni., alle 16.35 su Sky Sport Collection - Un ricordo di Marco Simoncelli, pilota tragicamente scomparso nel 2011., alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Claudio Albanese torna nei panni del vulcanico Cetto la Qualunque in una vivace commedia., su Rai Play - Toni Servillo interpreta l'ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel capolavoro di Paolo Sorrentino., Amazon Prime - Un documentario diviso in sei film, ognuno con sei storie basate su un tema diverso, per raccontare il calcio a tutto tondo, dal Ruanda fino all'ascesa di Lionel Messi., su Netflix - Samuel L. Jackson interpreta Ken Carter in una storia vera, il racconto di un ex giocatore professionista di basket che diventa mentore e ispiratore per ragazzi poveri e sulla via della delinquenza., su Nteflix - Serie tv biografica che parte oggi e che tratta la vita del noto neurologo e padre della psicanalisi. Non è però solo questo perché Freud è anche un thriller che unirà il racconto della vita del medico a un'indagine su un caso di un misterioso serial killer in città.