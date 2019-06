Gianluigi Buffon ha lasciato il Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma può lasciare il Milan. Destini incrociati, perennemente, per i due, nonostante i 21 anni di differenza. Il '99 ha raccolto l'eredità del '78 in Nazionale e ora rischia di fare lo stesso in Francia. Sì, perché il PSG sta di nuovo pensando a Gigio. Dopo il Manchester United, un altro club bussa alla porta del portierone rossonero.



IL MILAN VALUTA - Il Milan sta valutando il da farsi per quanto riguarda la porta, affollato: Alessandro Plizzari sta brillando nel Mondiale Under 20, dimostrando di potersi guadagnare un ruolo da vice in rossonero; anche Pepe Reina ha dato garanzie in termini di affidabilità, rispondendo sempre presente quando chiamato in causa e aiutando Donnarumma nella sua crescita. Lo stesso potrebbe farlo con l'altro baby. Partendo da loro due, considerando il fatto che i rossoneri saranno costretti a fare qualche plusvalenza, ecco che il futuro di Gigio sembra segnato: una sua cessione porterebbe una plusvalenza pura al 100%, in quanto prodotto del settore giovanile. E Raiola sta iniziando a muoversi. RAIOLA SI MUOVE - Due sono i club con cui Mino Raiola ha ottimi rapporti in Europa: Manchester United e Paris Saint-Germain. Entrambi, per motivi differenti, sono alla ricerca di un portiere: i Red Devils sono alle prese con la grana David de Gea, che continua a guardarsi attorno; i parigini, come scritto, devono fare i conti con il dopo Buffon. C'è Areola (di Raiola), torna Trapp, ma l'Eintracht sta facendo di tutto per trattenerlo. E, per questo motivo, stanno pensando a Donnarumma, un altro portiere di livello da affiancare al francese. Il Milan pensa ai conti, e la cessione del 99 sarebbe plusvalenza netta (valutazione intorno ai 60 milioni), senza dimenticare il risparmio sull'ingaggio da 6 milioni a stagione; inoltre, il progetto giovani, under 25, non convince appieno Raiola, pronto a cercare una nuova e più ambiziosa realtà. Come il Paris Saint-Germain, che può fare di Gigio il dopo Gigi.



@AngeTaglieri88