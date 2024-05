Gilardino: 'Chi recupera e chi no per Genoa-Sassuolo. Rinnovo, c'è intesa, vediamo i dettagli'

24 minuti fa



Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro il Sassuolo:



INFORTUNATI - "Né Bani, né Vitinha, né Messias e né Malinovskyi recupereranno. Quelli di Ruslan e Junior saranno da valutare la prossima settimana, stessa cosa vale per Vitinha e con Bani faremo delle valutazioni giorno dopo giorno per cercare di non affrettare i tempi e di recuperarli assolutamente se non la prossima per quella finale. Gudmundsson ha smaltito il problema influenzale, dobbiamo valutare Bohinen e il resto della squadra sta bene".



SASSUOLO - "Indubbiamente, indipendentemente dalla stagione in cui è incappata, è una squadra che ha delle qualità tecniche, in mezzo al campo ha giocatori che sanno giocare a calcio, davanti hanno giocatori come Laurienté, Defrel e PInamonti fisici e di gamba. La squadra, nei singoli, ha un’identità ben precisa che gli ha dato fiducia".



THORSBY - "Non avevo dubbi su di lui. Aveva espresso queste qualità anche quando non giocava. Adesso sta rispecchiando tutto quello che ha fatto prima. E' un giocatore con le sue caratteristiche che diventano importanti in un contesto di squadra".



NEL CUORE DEI TIFOSI - "Mi fa enormemente piacere. Ho già espresso i sentimenti per questi colori, per questa piazza e per il nostro popolo. Abbiamo creato questo attaccamento alla squadra da parte della gente con il lavoro sul campo, questa è una cosa concreta. La voglia di saper soffrire, giocare a calcio e di saper proporre. E’ questa la cosa in cui la gente si rispecchia".



RINNOVO - "Non ci sono novità rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. Abbiamo un'intesa di massima con la società. Ci vediamo tutti i giorni, avremo modo di parlare tutti i giorni e avremo modo di incontrarci per parlare dei dettagli ma, come detto, abbiamo un'intesa di massima".