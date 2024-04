Gilardino: 'Emergenza in attacco e difesa, out Malinovskyi e Vitinha. Futuro? Grato al Genoa'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

, l'allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà i rossoblu affrontare domani il Verona in uno scontro diretto per la zona salvezza importantissimo per entrambe le squadre. Tanti gli assenti annunciati fra le fila genoane con l'ex bomber oggi allenatore che ha confermato l'emergenza soprattutto in attacco."E' stata una settimana positiva. Ho visto i ragazzi vogliosi e determinati per la partita di domani. Incontriamo una squadra che, è stato sempre così per tutto il campionato, ha necessità di punti. Più passano le partite, più si avvicina la fine del campionato e più noi abbiamo l'obbligo di tenere alta l’intensità mentale. Dobbiamo tenere alta la voglia di prenderci punti importanti con atteggiamento, rabbia agonistica e desiderio di migliorarci sempre".

"Non c'è nulla ancora di concreto e matematico, abbiamo bisogno di fare la prestazione a partire da domani contro una squadra che ha avuto difficoltà ma ha mantenuto un'idea e una filosofia e questo è merito di Baroni, a cui faccio pubblicamente i complimenti. Sappiamo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocatore. Ne dobbiamo essere tutti consapevoli per fare una partita gagliarda"."Matturro, Cittadini, Vitinha e Malinovskyi sono i giocatori assenti, compreso Retegui che si sta riprendendo dal problema alla caviglia.

"Vitinha mi auguro che anche lui possa recuperare prima del previsto mentre Malinovskyi ci auguriamo tutti possa rientrare prima della fine del campionato"."Ekuban, come anche Martin, è rientrato tre giorni fa, dovrò fare delle valutazioni. Ci sono Ankeye e Messias, con quest'ultimo che può ricoprire quel ruolo. Siamo un po' in emergenza numerica ma confido in chi ci sarà a Verona dando fiducia a questo gruppo. E' un gruppo che mi ha dimostrato di tirare fuori qualcosa di importante nelle difficoltà. Chi giocherà e chi subentrerà dovrà dare il massimo".

"Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a parlare e a sentirle. Con la società Genoa c'è un dialogo costante e ci siamo detti ch quando ci saranno delle novità verranno comunicate. Ora ho talmente tante cose a cui pensare per il Genoa, per ogni singolo giocatore, per la squadra e per cercare ogni giorno di motivare i ragazzi, che le energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo. Non sto pensando ad altro. Ho grandissima fiducia e rispetto nel Genoa, nei dirigenti del Genoa per quello che mi hanno dato. Li ho ringraziati e li devo ringraziare quotidianamente come tutto l'ambiente. In questo momento mancano otto partite alla fine della stagione e dobbiamo focalizzarci a domani che è l'Hellas Verona".