L'ex attaccante della Nazionale, Alberto Gilardino ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mio esonero a Siene mi farà ripensare alla scelta di allenare? Assolutamente no, ho ancora più forza e convinzione. Ne approfitterò per studiare e andare in giro. Ogni esperienza è un insegnamento e un'occasione per migliorare. Della squadra ho un bel ricordo, in poco tempo avevamo formato un gruppo vero".