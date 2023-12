Un anno fadiventava allenatore del Genoa. Un ruolo assunto prima ad interim, divenuto successivamente a tempo indeterminato a suon di risultati.Oggi il tecnico piemontese ha tracciato un bilancio dei primi 365 giorni trascorsi alla guida del Grifone parlato ai microfoni del Secolo XIX: ". Però credo che questo possa essere anche un esempio per chi sta inseguendo i propri obiettivi, un messaggio a crederci sempre. Da quando ho cominciato a fare l’allenatore il mio scopo era quello di arrivare al top.e avermi dato questa possibilità in un momento in cui la squadra aveva bisogno. Siamo stati bravi io e il mio vice, Tano Caridi, ma anche le persone che ho trovato qui e con le quali avevo già lavorato da calciatore. L’anno scorso è stata un’impresa se si pensa al punto di partenza di dicembre".Gilardino ha poi rivelato quale sia la cosa di cui va più fiero in questi dodici mesi: "Di essere riuscito l’anno scorso a creareProbabilmente avremmo raggiunto lo stesso l’obiettivo ma lo avremmo fatto con più difficoltà. La partita la vincevi già in settimana, non la domenica, con gli atteggiamenti e gli allenamenti".L'ex centravanti ha fatto anche il punto sull'andamento attuale del suo Grifone: "Credo sia normale, ci sta nell’economia di un club appena tornato in A. E poi la squadra è stata in continua evoluzione, è stata costruita quasi all'ultimo con giocatori che sono arrivati alla fine e altri che sono andati via. C'è voluto tempo per trovare il nostro Dna. Nonostante ciò ci siamo tolti anche qualche soddisfazione".Focus, infine, sugli aspetti da migliorare:dobbiamo cercare di più le verticalizzazioni: questa è una squadra che ha la possibilità di fare gioco.Non dobbiamo, però, dare troppo peso al momento in cui avviene: il Monza con la Juventus ha pareggiato nel recupero e poi ha preso gol. Noi dobbiamo focalizzarci sulle nostre imperfezioni".