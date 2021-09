Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino si sofferma sul lavoro di Stefano Pioli: ​“Mi ha allenato a Bologna, è preparato sul campo e nella gestione. Oggi è ancora più esperto, a Liverpool saprà come provare a diminuire l’intensità degli avversari, a placare la loro ferocia. Ci sarà da soffrire ma sapranno anche metterli in difficoltà: il Milan farà una gran partita. Chi temo di più è Salah, mio compagno a Firenze: velocità supersonica, spacca in due le partite. E Klopp mi piace, è pratico, diretto".