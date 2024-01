L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha voluto salutare e ringraziare l'anno appena concluso affidando i propri pensieri a un lungo post su Instagram: “Partiamo così:. Uno dei più importanti della mia vita., grazie ai miei giocatori, grazie a chi ha creduto in un progetto e, presto, ha contribuito a trasformarlo in un sogno realizzato".Il tecnico rossoblù è poi sceso un po' più nei dettagli allargando il proprio concetto:"Una volta che la squadra é stata in grado di costruirsi un’identità ha appreso cosa significa dare tutto quello che aveva dimostrando a se stessa che avrebbe potuto.. Questo, invece, con l’impegno, lo studio e la passione,Ogni sogno realizzato deve cedere sempre il posto ad uno nuovo".