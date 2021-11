Alberto Gilardino, doppio ex di Fiorentina-Milan, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Vlahovic è una prima punta moderna, svaria, tiene palla, calcia benissimo con due piedi, ha forza esplosiva. Che sia già pronto per una grande squadra nonostante la giovane età si capisce dalla testa: entrare nella questione contrattuale è difficile, ma la cosa da sottolineare è il suo impegno sempre e comunque, dà tutto e si vede".



"Ibrahimovic riesce ancora a fare la differenza. Se ce l'hai si sente, è troppo carismatico. E poi ha il gran fisico di sempre: se ha palla addosso fai fatica a portargliela via. Mi piace perché vuol far gol ma anche farli fare: esce dalla marcatura in favore dei compagni, va incontro alla palla, gioca da regista offensivo. Se c'è Giroud lascia che sia lui la prima punta".



L'attaccante svedese, 40 anni, dopo il mercato invernale inizierà a trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno in vista della prossima stagione. Sia Ibra, sia il Milan vogliono proseguire insieme: condizioni fisiche permettendo. Il suo agente Mino Raiola assiste un altro calciatore rossonero in scadenza di contratto: il difensore Romagnoli. Nella stessa situazione c'è il centrocampista Kessié. Dopo Kjaer e Saelemakers, in attesa della firma dell'allenatore Pioli, il Milan è al lavoro per blindare un altro giocatore per reparto (Theo Hernandez, Bennacer e Leao) fino al 2026.