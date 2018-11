ha commentato la grande sfida vinta dai bianconeri contro il Milan sulle pagine de Il Corriere Torino:"In questa atmosfera dove la tensione si tagliava come il burro, tutti gli occhi erano soltanto su di lui: Gonzalo Higuain.Non sapremo mai cosa ha detto il Pipita a Cristiano Ronaldo dopo che Mazzoleni lo ha espulso, ma è evidente che dietro a quella rabbia, che andava oltre la carica emotiva che un big match inevitabilmente porta con sé, c’era la frustrazione di un uomo scaricato dalla Juventus, un giocatore sacrificato sull’altare del successo per far posto proprio a lui, a CR7. È probabile che dopo il rigore parato dal nuovo numero 1 bianconero, Szczesny, in Gonzalo sia entrato un tarlo che lentamente ha iniziato a prendere possesso della sua mente per poi esplodere all’improvviso di fronte all’impotenza irreale di vedere in rapida successione prima il gol di Ronaldo del definitivo 2-0 quindi il cartellino giallo (per il suo fallo su Benatia) e poi il cartellino rosso sventolatogli dall’arbitro per quella serie di accuse e proteste che l’argentino ha cominciato a scaricargli in faccia con fare esagerato. È lì, in quel momento che più di ogni altra immagine racconta la storia di questa partita, che la verità è venuta fuori.: la mente, la freddezza che il portoghese usa per gestire i momenti difficili, decisivi".