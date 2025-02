Gimenez come Shevchenko e benedetto da Ibrahimovic: l'ultima missione per essere tutto ciò che il Milan cercava

Getty Images

, in questo suo avvio di esperienza nel massimo campionato italiano,Edche ha stupito e convinto il Milan a scommettere oltre 35 milioni – comprensivi di bonus – per assicurarsi le sue prestazioni dal Feyenoord:Lo stesso senior advisor di RedBird rimase colpito da questo positivo tratto caratteriale del messicano. E chi meglio di Ibrahimovic può capire e insegnare cosa voglia dire segnare, cosa significhi essere un attaccante da grandi prestazioni e altrettanti alti numeri.

Senz’altro,Cambia lo stile di vita, cambiano i compagni, cambia l’ambiente. Il tempo per adattarsi è poco, il mondo del calcio corre veloce e ogni tre giorni bisogna essere preparati per scendere in campo, dare il massimo e centrare l’obiettivo.(ruolo che, in via Aldo Rossi, aveva un disperato bisogno di un proprietario, di un protagonista principale), club storico per il quale la vittoria dovrebbe essere sempre il fine ultimo,e provare a portarsi a casa un altro trofeo per arricchire una bacheca (magari con quella Coppa Italia che manca da 22 anni) già riempita dalla Supercoppa Italiana di gennaio in Arabia Saudita.

. Certo, c’è chi dirà che la sua condizione fisica non sia ancora impeccabile, che dal punto di vista tecnico non sia ancora pulitissimo (ci sono ampi margini di miglioramento) e che le occasioni create dall’intero ingranaggio offensivo meneghino siano state ridotte al lumicino., in tal senso,Per permettere al messicano di dare il 100%, è tutto il motore della formazione di Conceicao che si deve mettere in moto.. L’ingresso di Leao, di Jimenez hanno permesso che questo movimento prendesse piede e che Gimenez sfruttasse l’unica reale occasione utile per segnare. Detto, fatto.

Diamo un occhio a qualche dato e alla sua heatmap. È indubbio che l’ex Feyenoord abbia cercato spunti anche al di fuori dell’area di rigore: si fa cercare per le sponde, prova a smistare qualche pallone per creare superiorità numerica attraverso il possesso. Ma è quanto fatto in area che lascia quella sensazione dolce all’ambiente meneghino:

Ma andiamo maggiormente in profondità. Il Milan ha calciato nello specchio della porta gialloblù in tre occasioni, una di queste sfruttate grazie al colpo di testa del messicano su assist al bacio di Leao, servito da Jimenez. In generale,, come già specificato,e permesso alla squadra di Conceicao di portare a casa i tre punti., addirittura nell’area piccola, negli 11m finali del rettangolo verde di gioco.. Senza nulla togliere né a Tammy Abraham (prima alternativa a disposizione) né ad Alvaro Morata (trasferitosi al Galatasaray),Ne ha dato prova in casa col Verona, l’aveva già dimostrato a Empoli:

Segnare è tutto, l’ha detto lo stesso Gimenez. Ma la benedizione è arrivata anche dall’alto – della posizione gerarchica in società -, quando a ESPN Mexico,ha parlato così: "Ha avuto un grande impatto, in campo e fuori. Adesso ha fatto il secondo gol nella seconda partita in campionato. Sta bene ed è felice: lo stiamo aiutando a fare il meglio possibile.. Deve utilizzare le sue qualità in area, ma anche fuori area gioca bene".

, obiettivo sfuggito dalle mani nella fase campionato in quel di Zagabria. A Rotterdam, complice sia una prestazione sottotono del Milan che l’emozione del ritorno nello stadio che l’ha applaudito sino a poche settimane fa, il messicano non è riuscito a fare ciò che sa far meglio. Ma fra due giorni non ci sono scuse:- è diventato il terzo giocatore ad andare a segno in ciascuna delle prime due presenze di Serie A con il Milan nell’era dei tre punti a vittoria, tra coloro al debutto assoluto nella competizione, dopo Andriy Shevchenko nel settembre 1999 e Christian Pulisic nell’agosto 2023 –

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui