Gimenez: "Innamorato del Milan fin da bambino, era il mio sogno. Il derby? Una locura!"

Gimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del: "Un sogno che si realizza".L'attaccante messicano è arrivato a titolo definitivo dal Feyenoord nelle ultime ore e, dopo aver seguito dalla tribuna il derby con l'Inter, non vede l'ora di scendere in campo con la maglia rossonera.Gimenez ha parlato ai canali social del Milan, di seguito un estratto dell'intervista.- "Il Milan era il club di cui ero innamorato fin da bambino. Guardavo Kaká, Beckham, Ronaldinho, Gattuso, Pirlo… tutto quel gruppo di calciatori che ha impressionato il mondo e il Milan fin da piccolo è sempre stato il mio sogno. Ho tantissime foto da piccolo con indosso la maglia rossonera".

- "* Nel calcio c’è questa grande pressione per tutta la passione che hanno i tifosi: un risultato positivo o negativo gli cambia l’umore della settimana. Per questo voglio sempre uscire dal campo dopo aver dato tutto".- "In Italia ho giocato contro la Roma e la Lazio, e devo dire che i tifosi italiani vivono il calcio con grande passione. Poi ieri sono stato al derby… una “locura”!".