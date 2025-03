, arrivato nello scorso mercato invernale dal Feyenoord per 32 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita,ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Tutto a posto, sto bene.giocare nello stadio che ha il suo nome. L'Argentina è fortissima. Quando ci torno, sono sincero, nessuno mi riconosce. Per ora. Spero che fra un po' mi riconosceranno. La Nations League di Concacaf vinta col Messico? Vincere aiuta a vincere. Ora però

"Sono stati 50 giorni molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono arrivato., come è successo nelle ultime due partite. Se segna Rafa (Leao, ndr) o Christian (Pulisic, ndr) o un altro compagno, è uguale. Con Conceiçao stiamo lavorando duro."I cambiamenti sono sempre un po' complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre.. Quando avevo 17 anni mi hanno diagnosticato una trombosi al braccio. Ho subito tre operazioni, sono stato fermo sei mesi. A un certo punto i medici mi hanno detto chiaramente che se l'ultimo esame non fosse andato bene avrei dovuto smettere col calcio. È stato lì che ho incontrato Dio nella mia vita. Ho pregato perché non facesse finire il mio sogno di diventare calciatore. Tutto è andato bene. Cosa significa "Soldado de Cristo"? C'è un passaggio nella Bibbia che parla dell'armatura di Dio. Lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito che è la Parola di Dio. È un passaggio che amo. Sono qui per compiere il suo proposito. Prima di tutto come uomo, poi come calciatore.

"I tifosi si aspettano molto da me? È un onore. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So cheMa non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come laStudia, guarda film, produce cortometraggi. Ha tanto talento. Adesso abbiamo deciso di iniziare ad andare al cinema: così impareremo più rapidamente l'italiano.Allora un bel giorno ho tirato fuori il coraggio e le ho detto: dai, vediamoci. Mi manda la posizione: abitava a cinque case da me.E da lì è iniziato tutto. Una locura, una follia".