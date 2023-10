Santiago Gimenez è una macchina da gol: con la doppietta alla Lazio - al debutto in Champions - è salito a 15 gol nelle ultime 9 partite. L’ultima vittima è stata la squadra che in estate aveva pensato a lui prima di prendere Castellanos, ma c’è un altro club di Serie A che nei mesi scorsi ha trattato Gimenez. Nell’ultima sessione di mercato gli agenti del giocatore sono venuti in Italia per proporlo al Milan: c’è stato un incontro con la dirigenza che poi, però, ha fatto altre scelte.