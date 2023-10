, che non vuole proprio sentir parlare di fermarsi. Laporta bene, contro i biancocelesti sono arrivatiinper l'attaccante messicano classe 2001, due reti pesantissime per permettere al Feyenoord di continuare a sognare gli ottavi di finale: il primo controllo spalle alla porta, girata e pallone nell'angolo dove non Provedel non può arrivare; il secondo un tap in da due passi. Due giocate da centravanti vero. E da centravanti di primo piano sono i numeri di questa sua seconda stagione a Rotterdam:, ma soprattutto, con tre reti e un assist realizzati nel giro di cinque giorni. Sorride il Feyenoord, che nell'estate 2022 lo ha prelevato dalpere in estate ha deciso di resistere alle avances di tanti club., di cui Santiago si conferma bestia nera portando a cinque il bottino di reti contro i capitolini dopo i tre gol in due partite un anno fa in Europa League. Gimenez infatti. Lotito e Fabiani cercavano un vice-Immobile di qualità e prospettiva e gli occhi si erano inevitabilmente posati sul messicano. Per le prestazioni contro gli uomini di Sarri, ma soprattutto per ila scorsa stagione con il Feyenoord. Non c'è stato però margine per aprire una trattativa, il club di Rotterdam era deciso a confermare il messicano per un'altra stagione e così ha fatto, con la Lazio che ha poi virato su altri nomi chiudendo infine per- La prossima estate però la musica sarà diversa, perché Gimenez sogna il grande salto in una big europea e le pretendenti non mancano, nonostante il valore del cartellino sia lievitato fino a superare iAnche inci sono tanti estimatori per il classe 2001, oltre allache potrebbe dover pensare a un futuro senza Immobile. Il, ad esempio, è pronto a investire per un grande nove come confermato dal presidente Scaroni e sulla lista dei nomi osservati da Furlani e Moncada può finire anche il messicano, considerando che già lo scorso maggio c'era stato un contatto con l'entourage del giocatore. L'tiene sempre la porta aperta a un nuovo rinforzo in attacco, anche se altri nomi hanno in questo momento un posto di maggior rilievo sul taccuino di Marotta e Ausilio (Taremi su tutti). Più blando il monitoraggio della Juventus, attenzione anche al, che già lo avevano seguito la scorsa stagione: ad oggi il reparto offensivo azzurro è completo, ma il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere e l'eventuale partenza del messicano spalancherebbe la porta a un grande colpo.- Opzioni in Serie A, ma anche negli altri principali europei il nome di Gimenez ha fatto breccia sulla lista dei top club. Il messicano ha recentemente ammiccato al, ma i blancos attendono con trepidazione. Discorso diverso per la Premier League, che può diventare una pista molto calda nei prossimi mesi grazie anche alla maggior capacità economica delle sue squadre. Qui tre club su tutti hanno i fari puntati sul bomber del Feyenoord, tutti e tre di Londra: ilè uno di questi, masono le due società da tenere maggiormente in considerazione per necessità tecniche e volontà di investire su un grande centravanti. Le opzioni non mancano e a suon di gol Santiago ne sta facendo nascere sempre di nuove: Gimenez è pronto a sfogliare la margherita per il futuro.@Albri_Fede90