Diego Armando Maradona ha diretto il suo primo allenamento come nuovo tecnico degli argentini del Gimnasia La Plata allo stadio Juan Carmelo Zerillo di La Plata, davanti a 20mila spettatori. El Pibe de Oro ha fatto saltare tutto lo stadio al ritmo di "Chi non salta è un inglese" e ha aggiunto: "Sarò presente a tutti gli allenamenti, a differenza di quanto dicono alcuni giornalisti. Perché chi non si allena poi non gioca. Io chiedo ai nostri giocatori di dare la vita per voi. Domenica ci giocheremo la vita. Voi siete quelli che ci faranno vincere le partite, e le vinceremo. Questa squadra sarà un esempio, io non sono un mago, mi piace lavorare e guadagnare correndo, come ho fatto per tutta la mia vita".