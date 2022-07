"Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e nn mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie": lo ha scritto sul suo profilo Instagramed ex fidanzata di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Petrelli. Finisce la storia con: i due stavano insieme da poco più di un anno quando hanno annunciato sui social di essere in attesa di una bimba, nata nel marzo del 2021.