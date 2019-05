Quella della fusione tra Genoa e Sampdoria è una storia che ciclicamente torna da attualità.



A riproporla questa volta, seppur in maniera decisamente blanda, è il cantautore Gino Paoli noto tifoso rossoblu ma altrettanto grande estimatore della città: "Io ho sempre sostenuto un paradosso - ha detto l'artista a Primocanale - quello che a Genova ci vorrebbe una squadra sola perché così tutti i genovesi andrebbero d'accordo. Invece quella tra Genoa e Sampdoria è una storia che andrà avanti così per sempre, è una saga paesana. Personalmente io sono contento quando la Samp vince perché è una squadra di Genova, ma lo sono ancora di più quando vince il Genoa perché io sono genoano. La cosa più importante è essere contenti per quello che fa Genova".