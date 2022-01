Tra i profili che piacciono all'Inter c'è quello di Matthias Ginter, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach che i nerazzurri stanno monitorando per l'estate. Secondo La Gazzetta dello Sport è rottura ta la società e il giocatore, così il club tedesco starebbe provando a venderlo già a gennaio forzando la cessione per non perderlo a zero.