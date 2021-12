lo aveva messo al centro di numerose trattative di mercato e di interessi legati alla possibilità di acquistarlo a parametro zero al termine della sua annata alma ora,ha ufficialmente annunciato l'addio a fine stagione. Obiettivo di mercato dell'Inter ha confermato con un post social di aver interrotto le trattativa per il rinnovo e di voler dire addio la prossima estate."Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili".