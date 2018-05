Ha sparato all'ex fidanzata, poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. I corpi di Federico Zini, 25 anni, e di Elisa Amato, 30, sono stati ritrovati questa mattina in un parcheggio di San Miniato, nel Pisano, dove il ragazzo abitava. Da quanto emerso da fonti investigative i due avrebbero prima litigato nella notte sotto casa di lei, a Prato, e poi Zini avrebbe costretto la fidanzata a salire in auto e si sarebbe diretto verso San Miniato, dove si sarebbe consumato il delitto. Federico Zini, che avrebbe compiuto domani 25 anni, giocava nella squadra di calcio del Tuttocuoio, che milita nel campionato di serie D. In passato ha giocato in Mongolia, a Malta, nelle Filippine e in Bulgaria.