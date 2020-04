Le immagini lasciano pochi dubbi: alcuni giocatori della Roma, tra cui si distingue chiaramente Perotti, sono stati beccati ad allenarsi all'aria aperta insieme, tra le strade di un quartiere del quadrante sud della Capitale. Non sembrano rispettare le norme previste dal Decreto, e tra loro sembrerebbe esserci anche un preparatore atletico, come sottolineano in molti sui social. Ad immortalarli un tifoso della Lazio: il suo video è diventato virale su Twitter. Una situazione simile è capitata a Mourinho, intento ad allenare 5 suoi giocatori: il tecnico portoghese si è scusato.