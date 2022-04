Il Modena torna in Serie B dopo sei anni, grazie al successo per 4-0 contro il Pontedera. Contro i toscani, ha sbloccato il match Tremolada nel primo tempo. Nei secondi 45' di gioco è arrivata la doppietta di Scarsella e la rete messa a segno da Silvestri. Festa grande al triplice fischio dell'arbitro: per i canarini, è di nuovo Serie B grazie a un campionato di altissimo livello e chiuso a 88 punti, concluso tenendo a distanza la seconda in classifica Reggiana, che ha chiuso il campionato a quota 86.