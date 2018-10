La Lazio festeggia la vittoria in trasferta contro il Marsiglia sui social. La squadra di Inzaghi ha espugnato il Velodrome, la gioia corre in rete: Wallace, l'autore del gol che ha aperto l'incontro, ringrazia Leiva su Instagram per l'assist. Immobile li stuzzica: "Ma quale assist che ha chiuso gli occhi e ha tirato in mezzo".



SOCIAL LAZIO - Anche Strakosha e Milinkovic si uniscono ai festeggiamenti: "Grande vittoria, continuiamo così ragazzi. Berisha esalta il gol di Marusic: "Che gol fratello mio, vittoria importante". La chiosa la mette Cataldi, che è entrato nella ripresa per aiutare la squadra sotto pressione: "Una notte d'Europa fantastica, una notte da Lazio".