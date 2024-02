Giordania-Qatar, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Il Qatar è rinato dopo la delusione nel mondiale casalingo e, sempre tra le mura amiche, ha raggiunto la finale della Coppa d'Asia e può riconfermarsi campione. Si gioca questa sera la finale della competizioni, dall'altra parte c'è la Giordania alla sua prima storica finale. Tutte le informazioni su come vedere la partita e le probabili formazioni.



GIORDANIA-QATAR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Giordania-Qatar

Data: 10 febbraio 2024

Orario: 16:00

Canale tv: -

Streaming: Onefootball



PROBABILI FORMAZIONI



GIORDANIA (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Marie; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Hasheesh; Tamari, Al-Mardi; Al-Naima



QATAR (3-4-3): Barsham; Gaber, Ali, Mendes; Pedro Miguel, Homam, Fathi, Waad; Ali, Abdurisag, Afif.



ORARIO GIORDANIA-QATAR



La finale della Coppa d'Asia 2024 si gioca sabato 10 febbraio 2024 alle 16 italiane, le 20 locali viste le quattro ore di differenza. Si gioca allo stadio Iconico di Lusail, che nel Mondiale 2022 ha ospitato 10 partite.



DOVE VEDERE GIORDANIA-QATAR IN TV E STREAMING



Giordania-Qatar, come il resto della Coppa d'Asia, non è visibile in diretta tv sul territorio italiano.



La finale è però visibile gratis in streaming su Onefootball. Per questo motivo la diretta può essere selezionata su tablet, pc o telefono, per poi collegare il proprio dispositivo alla tv e guardare così la partita che chiude la Coppa d'Asia 2024 sulla propria televisione.



Giordania-Qatar si può guardare in diretta streaming gratis sul sito di Onefootball. Accedendo al portale da telefono, pc o tablet è possibile vedere live la finalissima della Coppa d'Asia, di scena proprio in terra qatariota.



