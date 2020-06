Intervenuto a TMW Radio, l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha espresso la propria opinione sull'Inter di Antonio Conte.



“Nelle ultime partite prima del lockdown è mancata nella gestione dell’ultima mezz’ora, va troppo in confusione. Quando sei in vantaggio, come con il Sassuolo, dovrebbero gestire palla in mezzo al campo e non con Handanovic. Così danno morale alle avversarie”.