Bruno Giordano ha commentato la prestazione della Juventus e nello specifico Fagioli: "Il giovane regista? La partita era finita. Non sono queste le partite che ti fanno dire che è sorprendente, ma mi fido di quello che diceva anche Allegri su di lui. Le verifiche vanno fatte con partite dal primo minuto e in sfide che contano. I giovani vanno fatti giocare, sapendo che possono sbagliare ma anche ritrovarsi. Mi auguro possa essere un giovane di prospettiva, anche in ottica Nazionale - ha detto a Tmw - A livello di numeri ci può stare ma come prestazioni mi lascia perplesso. Ha vinto in scioltezza contro il Crotone, ma la sfida era poco probante. E' una squadra che ha poca fantasia, con un 4-4-2 scolastico e un gioco sugli esterni normale. Se ti chiudono quelle vie, centralmente sanno fare poco".