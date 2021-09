A due giorni dalla vittoria della Lazio nel derby contro la Roma, anche l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ha detto la sua sulla squadra di Sarri. Ecco come si è espresso a La Gazzetta dello Sport: "Immobile nel nuovo modulo? Quando si sa giocare a calcio, lo si fa in qualsiasi modulo. Immobile sa come muoversi. L’ho visto sulla mia pelle: anche a me è capitato di giocare in sistemi diversi". Poi sugli esterni: "Nel derby la Lazio mi è sembrata ancora più vicina all’idea di gioco di Inzaghi che non a quella di Sarri. Loro saranno importanti per permettere alla squadra il cambio di mentalità. Con la predisposizione giusta possono fare qualsiasi cosa: sono di livello mondiale. A Felipe manca solo un po’ di cattiveria". Infine sugli attacchi della Serie A: "Inter e Napoli sono forti. Il paragone però è difficile perché giocare con una, due o tre punte cambia molto. La Lazio comunque è competitiva".