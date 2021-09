Come al solito durante la pausa nazionali il principale tema che emerge è quello del centravanti. Le prestazioni dicontinuano a dare adito a qualche critica. Al tal proposito ecco come si è espresso sul bomber dellaun simbolo biancoceleste come Bruno: "Un conto è affrontare il difensore di una neopromossa.", ha dichiarato a Il Messaggero. "Pensate come vive la partita un esordiente di fronte al capocannoniere della serie A. Tra l'altro. In campo internazionale non è così. Il livello sale. Dove non c'è l'esperienza e la classe, ecco il fisico. Meno spazi e quindi meno gol".Che cosa frena Immobile in azzurro: "Il ruolo è lo stesso. Fa il centravanti anche con Mancini,proprio per il gioco scelto da Roberto per la Nazionale. Ma. Si muove per facilitare l'inserimento dei compagni. E partecipa di sponda. La voglia, la partecipazione e l'impegno non mancano. Niente da dire. Fa il suo, collabora e si sacrifica come chiede Mancini. Però...".E continua: "Magari va bene a chi guida la Nazionale. La disponibilità è sempre apprezzata da un allenatore. ma da immobile si aspettano valanghe di reti. E quando non segna, si chiedono".Come se ne esce: "Innanzitutto con il titolo di campione d'Europa.. Credo che chiunque avrebbe rinunciato ai gol pur di vincere quel trofeo atteso 53 anni. Insomma,».E conclude: "Che cosa permetterà a Immobile di difendere il posto?. Quelli continuerà a segnarli. E avrà sempre la partita dopo per rifarsi. L'Italia giocherà 3 partite in una settimana. Quando ero azzurro io, se non avevamo una competizione come il mondiale e l'Europeo, tre gare le facevi quasi in una stagione.".