Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre del Napoli, commenta ai microfoni di Rai Sport gli ultimi risultati dell'Inter, tra cui il pareggio per 0-0 con la Juve in Coppa Italia che ha condannato la squadra di Conte all'eliminazione: "Il problema dell’Inter quest'anno è che quando deve fare la partita non riesce a vincere. Fa buone prestazioni, come capitato anche contro la Juventus o in Champions League con lo Shakhtar, ma non riesce a vincere questo tipo di gare".