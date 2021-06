Giorgia Crivello è una modella e influencer, conosciuta per aver condotto alcuni programmi come Lucignolo e Le Iene Trip, ma soprattutto per aver avuto una breve relazione con Valentino Rossi. Dopo la fine della relazione con il motociclista della Petronas, Giorgia non ha perso la passione per lo sport, ma questa volta per il basket, e specialmente per Stefano Laudoni, cestista trentaduenne della Vaportart Bernareggio ed ex della più famosa giocatrice di basket Valentina Vignali.