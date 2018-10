Chi è Giorgia Gabriele? Forse il nome vi suonerà famigliare, soprattutto se siete assidui frequentatori dei social network e di instagram in particolare. Giorgia è infatti una delle influencer con più follower d'Italia con 2,7 milioni di seguaci iscritti al suo profilo. Di mestiere fa la stilista con diverse collezioni all'attivo, ma non è balzata agli onori della cronaca, con picchi di contatti social, per le sue collezioni.



Giorgia è infatti anche una modella e una bellissima ragazza. Mora, fisico statuario e ben curato che, soprattutto, ha saputo divertirsi e non poco in passato. Fra i suoi ex ci sono calciatori, come Bobo Vieri e Marco Borriello, agenti di calciatori, come Davide Lippi, figlio di Marcello, l'ex allenatore di Juve e Italia, ma soprattutto è la storica ex di Gianluca Vacchi l'imprenditore social, Mr Enjoy, con cui era inseparabile e con cui condivideva foto, video, messaggi e post. Poi la fine del loro amore e l'inizio di un nuovo capito della sua vita, sempre social, e con un fisico pazzesco, come dimostra la nostra gallery.