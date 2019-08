Si chiama Giorgia Venturini e a Tiki Taka, il programma in cui a farla da padrona (come già successo nella prima puntata) è la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, è destinata a rappresentare l'alternativa, l'alterego dai capelli scuri della bionda showgirl argentina.



Ex pr classe 1983 dopo l'esperienza all'ultima Isola dei Famosi si è aggiunta al ricco cast del programma condotto da Pierluigi Pardo. Fisico statuario che non fatica a mettere in mostra anche sui social, Giorgia è sicuramente una bomba, per gli occhi (eccola nella nostra gallery) e per gli ascolti.