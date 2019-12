Quello di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato sicuramente un natale particolare che rimarrà nel cuore dei due per sempre. Sì perché per la bellissima ex-velina e oggi conduttrice e volto della tv del Milan sotto l'albero non ci sono stati soltanto i semplici regali, ma anche QUEL regalo che non ti aspetti.



QUEL regalo ovvero la proposta di matrimonio fatta dall'ex nuotatore ed ex di Federica Pellegrini, a cui la splendida Giorgia ha detto sì con tanto di foto in mezzo ai fiori e davanti all'albero di Natale postata sui social. I due stanno insieme da tempo e si amano tanto perciò anche da Calciomercato.com tanti auguri. La FOTO della proposta e altre foto della super-sexy Giorgia nella nostra gallery.