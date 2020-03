Giorgia Venturini senza Tiki Taka: 'Non è così male stare a casa' VIDEO pic.twitter.com/zl3qsuNrgt — IlGossip (@LInstaGossip) March 19, 2020

L'emergenza coronavirus ha sospeso il mondo del calcio e con esso anche il programma Mediaset Tiki Taka che vedeva come protagonista femminile oltre a Wanda Nara anche la bellissimaLa modella, giornalista e showgirl non si dà per vinta e anzi, fra una diretta instagram con Pardo e le sue sessioni di fitness proprio in collegamento con la bionda agente e moglie di Icardi, la VenturiniPer lei "Non è così male stare a casa" e per voi ecco anche i suoi scatti più sexy nella nostra gallery