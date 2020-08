Il mondo del giornalismo è in lutto. Si è spento oggi, infatti, Sergio Zavoli. Nato a Ravenna nel settembre 1923, è stato radiocronista, condirettore di telegiornale, narratore, scrittore e volto notissimo del servizio pubblico. Dal 1980 al 1986 fu presidente della Rai, mentre dal 2009 al 2013 è stato presidente della Commissione di Vigilanza. A lui va il merito per la creazione di programmi come La notte della Repubblica e soprattutto Il Processo alla Tappa, storico appuntamento Rai sulle strade del Giro d'Italia. Nella sua carriera si ricordano anche diverse poesie e un vastissimo elenco di libri pubblicati.



LA POLITICA - La vita di Sergio Zavoli vide anche un'importante parentesi politica: nel 2001 viene eletto al Senato nelle liste dei Democratici di Sinistra, nel 2006 nelle liste dell'Ulivo, nel 2008 e nel 2013 nel Partito Democratico, prima di lasciare nel 2018, quando non si ricandidò alle elezioni politiche.