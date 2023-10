Il 30 settembre. A Bagno a Ripoli, comune che fa parte della città metropolitana di Firenze, si teneva la, il centro sportivo che la Fiorentina ha costruito negli ultimi mesi e che dall'inizio di questa stagione funge da avveniristico quartier generale non solo per la prima squadra, ma anche per le giovanili e la formazione femminile., pertanto tutti gli eventi tenuti fino a ieri, amichevoli e partite ufficiali, sono stati a porte chiuse., con il presidente viola Commisso a dare il calcio d'inizio e un'atmosfera di meraviglia nell'aria. C'è stato da meravigliarsi, però, in un altro senso, quando è stato diffuso il racconto di un episodio avvenuto poco prima del fischio d'inizio.Il giornalista, su QuiAntella, sito di cui è direttore, ha raccontato di essere statouna volta entrato nella struttura. Vi riportiamo alcuni stralci della testimonianza.I fatti sono avvenuti poco dopo le 12.30 di sabato 30 settembre 2023 (la partita cominciava alle 13, ndr)"Sono arrivato davanti al Viola Park. All’ingresso c’era il dg Joe Barone con il comandante della Polizia municipale di Bagno a Ripoli. Ho salutato entrambi (Barone non ha risposto al saluto) e mi sono messo in coda con gli altri tifosi all’ingresso dello stadio.Arrivato all’interno del Viola Park, prima del controllo biglietti, sono stato affrontato da Barone che, ad alta voce, ha ripetuto più volteLo scriva: Barone non mi ha fatto entrare”. Ho risposto che certamente lo avrei scritto (promessa mantenuta), ma volevo sapere qual era il motivo. La risposta, ripetuta più volte, è stata “Perché è un giornalista non gradito qui”. Poi se n’è andato"Matteini ha mostrato il biglietto, comprato online, al responsabile della comunicazione gigliato, ma Barone è tornato a far valere le proprie ragioni.. Io ho preso la banconota e gliel’ho lanciata dicendo: “Non si permetta una cosa del genere, cosa vuole, comprami con 50 euro?”. Poi ho aggiunto: “Comunque non voglio fare il provocatore, me ne vado ma voglio il rimborso dei 10 euro in modo formale”. Il costo del biglietto è stato rimborsato regolarmente e Matteini ha lasciato il Viola Park.Il protagonista della vicenda, oltre ad essere, portale dedicato al comune di Bagno a Ripoli sul quale ha seguito con attenzione l'andamento dei lavori al Viola Park,. Attualmente è unae interviene come, emittente che in passato deteneva i diritti radio delle gare della società gigliata. Un giornalista, dunque, ben noto nell'ambiente e la cui voce autorevole viene spesso chiamata in causa quando si parla di Fiorentina, in special modo in merito al nuovo centro sportivo.Il lavoro di verifica di Calciomercato.com ha trovato conferme pressoché totali su quanto scritto da Matteini: le cose sono andate esattamente come avete letto. Precisiamo che siamo venuti in possesso di; fatto, questo, che avrebbe contribuito a intorbidire la reazione di Barone, certo oltremodo vigorosa ma causata dall'eccessiva "curiosità" di chi si era presentato come semplice spettatore. Dobbiamo aggiungere anche che. Fatta salva questa discrepanza nelle versioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, il racconto sopra riportato non è fallace:Non è la prima volta che all'interno della nuova casa della Fiorentina, che ha ricevuto ufficialmente il nome nella serata di venerdì 29, hanno luogo episodi controversi:. E' dal 2021 che tra il quotidiano e la società di Commisso non corre buon sangue, da quando le voci sull'attuale tecnico della Lazio Maurizio Sarri, allora senza panchina, vennero sublimate in un articolo che dava per avvenuto un incontro con il tecnico di Figline verso la fine della gestione Iachini (articolo smentito con forza dalla Fiorentina). In una delle sue lunghe ed intense conferenze stampa,, tra il serio ed il faceto, che, più o meno, suonava così:. Evidentemente era più serio che faceto, come insegna quanto avvenuto. Stando a quel che abbiamo appreso,. Inoltre, l'iter attraverso il quale è passata la costruzione e la concessione dell'agibilità al Viola Park ha visto diversi punti critici che hanno portato a frizioni con QuiAntella e opinioni anche forti espresse in radio.Le reazioni non si sono fatte attendere., che hanno dato mandato ai propri avvocati, d'intesa con Matteini, per prendere le iniziative legali che il caso richiede, pronti a rivolgersi a istituzioni, Coni, Federcalcio e Lega Serie A. A proposito di istituzioni,, invece i tifosi si dividono tra chi sostiene Barone e rimprovera alla stampa una certa imparzialità e chi invece rimane sbigottito dal comportamento del dirigente. Alcuni gruppi organizzati hanno preteso le scuse ufficiali, dissociandosi da quanto accaduto, mentreAppunto, una giornata che sarà certo difficile dimenticare.