Quella di oggi sarà una giornata clou per il futuro di Gonzalo Higuain: il Pipita infatti oggi comincerà ad allenarsi con la Juve alla Continassa, in compagnia di Cristiano Ronaldo e degli altri reduci delle nazionali che hanno partecipato al Mondiale di Russia 2018. Ma il futuro dell'argentino è tutto meno che deciso: assieme a lui infatti è arrivato dal Sudamerica anche il fratello e procuratore Nicolas, che oggi incontrerà la dirigenza bianconera per la prima volta, per effettuare un punto sul futuro del centravanti messo sul mercato dal club torinese.



TRA CHELSEA E MILAN: IL PUNTO Higuain sa che nella Juventus non c'è più spazio per lui, dopo l'arrivo di CR7, ma vogliono dettare le condizioni di uscita prima di trattare con altri club: il Chelsea rimane un'opzione, per la presenza di Sarri sulla panchina, ma permangono le difficoltà legate alla durata del contratto che i Blues gli proporranno (non offrono mai più di un anno agli ultratrentenni) e alla folta presenza nel reparto offensivo dei londinesi, con Morata, Batshuayi e Giroud tra le loro fila. Il club con cui ci sono stati più contatti rimane il Milan e c'è anche la disponibilità di Higuain di trasferirsi in rossonero, con l'intenzione però di valutare al meglio insieme al direttore tecnico dei rossoneri Leonardo le condizioni economiche e progettuali di questa soluzione.



INCONTRO HIGUAIN-JUVE, POI VEDE IL MILAN? - Nel pomeriggio dunque, oltre all'incontro tra l'agente di Higuain e la Juventus, dovrebbe avvenire anche l'incontro tra il nuovo direttore dell'area tecnico-sportiva del Milan e i fratelli Higuain: il brasiliano ha sempre avuto un debole per il Pipita, sin dai tempi del PSG. per questo motivo in giornata potrebbe esserci un incontro tra le parti dopo il colloquio che Nicolas Higuain avrà con la Juventus, al quale potrebbe partecipare anche il centravanti argentino.Occhio in merito anche alla situazione che coinvolge i difensorI Bonucci e Caldara, visto che le operazioni sono legate a doppio filo con quella di Higuain.