Essere mancini non vuol dire essere diversi. Ma speciali. Maradona calciava con il piede sinistro, tanto per dirne uno. E come lui anche Leo Messi. Stesso piede, stesso talento. Oggi è stata la Giornata mondiale dei mancini. Il riscatto della minoranza. #LeftHandersDay, l'ha festeggiato anche il Napoli con un video delle più belle gicoate del Pibe de Oro.



IL CHINO - E pensare che la parola "sinistro" di solito non fa proprio riferimento a cose positive: un incidente, per esempio. Nulla di buono insomma. Sì, per i portieri avversari però. Perché quando sul pallone andava il Chino Recoba - un altro che col piede mancino se la cavava niente male - nove volte su dieci era gol. Anche da calcio d'angolo, quando era particolarmente ispirato.



MANCINI D'ORIENTE - Vi ricordate Shunsuke Nakamura? Tre anni in Italia con la maglia della Reggina, 12 gol e quasi 90 presenze dal 2002 al 2005. Ok, non sarà stato uno dei più grandi giocatori passati in Serie A, ma andatevi a rivedere qualche punizione. Mancino telecomandato. Con quel sinistro la metteva dove voleva, per la felicità del presidente Lillo Foti.



GLI "SPECIALI" - Messi, Maradona, Recoba, Giggs, Ozil... E ancora: da Roberto Carlos a Robben, da Mihajlovic a Gigi Riva. Mancini di ieri e di oggi, sempre con una marcia in più. Ecco che allora chi calcia con il piede sinistro spesso ha un talento naturale. Diverso? No, speciale.