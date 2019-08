La Lazio giganteggia a Marassi e si regala 3 gol e 3 punti alla prima in Serie A. Ora testa al derby, la stracittadina alla seconda giornata impone prudenza e raziocinio. Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che potrà godersi 24 ore di relax prima di immergersi nell'atmosfera tutta romana del derby.



DERBY LAZIO - Da valutare le condizioni di Caicedo e Leiva: entrambi erano stati convocati contro la Samp, ma Inzaghi ha deciso di farli riposare. Sono comunque di fatto disponibili al 100%. Stesso discorso per Acerbi: è uscito al 70°, facendo tremare i tifosi della Lazio. Un fastidio muscolare alla coscia destra, ma nulla di importante, a fine partita già scherzava sulla sostituzione anticipata. Che lui, stakanovista, non avrebbe voluto. Ma il derby impone prudenza massima.