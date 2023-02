La notizia ha fatto in poco tempo il giro dei social., arbitro 23enne della, non potrà rientrare in campo prima dell'estate del prossimo anno. Il motivo? Nel maggio 2022 è stato punito con un provvedimento di inibizione per 5 mesi, poi portati a 23, perIuliano ha raccontato la sua storia alla Gazzetta dello Sport: "Stavo per andare in Promozione, sono stato fermato sul più bello. Il lockdown, però, ci ha permesso di apprezzare il valore dei social network"., cominciando a riprendersi sul campo per poi commentare le sue prestazioni, oltre a spiegare gli episodi più discussi delle partite più importanti."Da un giorno all'altro,Ho scoperto che era stato avviato un procedimento di istruttoria a mio carico, però non venivano neppure spiegate le ragionI. Sono stato convocato negli uffici veneti della Figc.Per me è una vera e propria passione, un canale per mettermi in contatto con persone che hanno i miei stessi interessi".Iuliano, che sul suo account raccontava in toto la vita da arbitri ha poi aggiunto: "Non contesto la decisione, perché c'è un regolamento che parla chiaro. Ai tesserati non è concesso fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo di siti internet, che attengano a gare dirette (…) da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'Aia.Oggi i social network sono fondamentali, l'Aia potrebbe sfruttarli per confrontarsi con i tifosi. Tra i fan e gli arbitri esiste ancora una barriera, che con internet può essere finalmente abbattuta".