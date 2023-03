Il mondo è in mano ai giovani. Bellingham, Musiala, Gavi sono solo alcuni di loro, che stanno incantando tutti. Chi sono, però, gli U21 che hanno segnato più gol quest’anno? Il primo che viene in mente è ovviamente Haaland, attaccante del City. Peccato che, il norvegese, compia 23 anni a fine Luglio e non rientri nella lista.



LA TOP FIVE – L’Arsenal è la squadra con più giocatori presenti, ben due. In quinta posizione c’è Jamal Musiala con 11 gol. Subito prima Elye Wahi. L’attaccante francese del Montpellier è a quota 12. Sul gradino più basso del podio, Bukayo Saka. L’inglese gioiellino dei Gunners ha collezionato 12 reti. Al secondo posto, non si esce dall’Emirates. Martinelli ha siglato una rete in più rispetto al suo compagno citato in precedenza. Al primo posto, con grande distacco c’è Folarin Balogun. Il Centravanti del Reims, in prestito dall’Arsenal, sta vivendo una stagione impressionante: 17 gol.