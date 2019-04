Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Un motore inesauribile sulla fascia perè una delle rivelazioni nella stagione dell': partito come alternativa ad Hateboer sulla corsia destra, il classe '95 ha cambiato fascia andando gradualmente a soffiare a Gosens il posto da titolare a sinistra. Destro di piede ma abile col mancino, è stato accostato aper la completezza del suo repertorio: efficace nei contrasti (62% vinti), preciso nei passaggi (83% riusciti, tre assist in Serie A e cinque complessivi) e vivo in zona gol, con due reti messe a segno in questo campionato (più una in Coppa Italia).Numeri importanti che hanno inevitabilmente attirato le sirene di mercato:. E una squadra ha già iniziato a farsi avanti per Castagne: il, non soddisfatto die alla ricerca di un nuovo esterno difensivo, meglio se duttile come l'ex Genk per coprire entrambe le fasce. Castagne convince: i rossoneri hanno già effettuato i primi sondaggi, se il rendimento sarà confermato allora la pista potrà scaldarsi in estate.