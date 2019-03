Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Chi ha detto che serve tanto tempo o tanti tentativi per mettersi in mostra: a volte bastano pochi minuti, un tiro, un'occasione per mostrare al mondo tutto il proprio potenziale. L'essenziale è sfruttarla al meglio,. E' bastata la prima da titolare in questa Serie A al giovane attaccante della Juventus per ribadire ancora una volta perché i bianconeri e le nazionali giovanili azzurre puntino con forza su di lui per il futuro:. Ma a impressionare sono soprattutto le sue percentuali, sinonimo di efficacia:(prima della sfida con i friulani solo una manciata di minuti tra Fiorentina e Chievo).Due gol in tre presenze in Serie A, ai quali aggiungere la rete nell'unica presenza in Coppa Italia. Giovane ma già in grado di fare la differenza in pochi minuti come i campioni più affermati:, un pepita d'oro per la Juve, che dopo aver respinto le offensive della scorsa estate e dela gennaio ora deve correre per non rischiare di perderlo.: Paratici vuole sbloccare la situazione il prima possibile, ma l'entourage del giocatore è convinto che la società bianconera si sia mossa troppo tardi.. La Juve, tutta via, è convinta di poter arrivare all'accordo e di poter poi concordare con Raiola una strategia per il futuro: perché Kean è il futuro, da coccolare e blindare al più presto.