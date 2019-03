Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.è uno dei punti fermi della, una delle certezze alle quali si aggrappano i tifosi biancocelesti e Simonenella rincorsa a un posto in Champions League, impresa solo sfiorata la scorsa stagione., una prova stoica che lo ha visto stringere i denti fino alla fine nonostante i problemi alla spalla, guai che potrebbero costringerlo ai box. E per la Lazio non sarebbe semplice rinunciare a Strakosha: lo dice il vice che dovrebbe prendere il suo posto,("Mai visto uno forte come lui"); lo dicono soprattutto i numeri, il 72% di tiri parati, una parata ogni 26 minuti.Mani sicure per il cammino della Lazio. Gli interessamenti non mancano, la scorsa estate ci aveva pensato ilprima di virare definitivamente sue più recentemente ilha monitorato il suo profilo per il dopoe della volontà di entrambe le parti di andare avanti insieme: laperò è un fattore importante e la qualificazione alla prossima edizione potrebbe essere un altro, importante lucchetto per blindare definitivamente il portiere classe '95 e mettersi al riparo dalle sirene che torneranno a farsi sentire la prossima estate. Quando poi si potrà parlare anche del contratto:. La Lazio si gode Strakosha: una vera e propria muraglia per il presente e per il futuro.