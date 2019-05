Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Non sono bastati per evitare la retrocessione, ma i suoi guantoni hanno fatto sognare all'e ai suoi tifosi l'impresa fino all'ultimo secondo di questo campionato.è stato una delle sorprese più liete nella stagione del club toscano, il portiere classe '97 è arrivato in prestito dalla Fiorentina a fine gennaio e proprio il suo ingresso in rosa ha segnato la svolta per l'Empoli, come certificano i numeri:, dal suo esordio al Castellani è stato l'estremo difensore con più parate nei cinque maggiori campionati europei e detiene il(17 contro l'Atalanta). L'ultimo capolavoro, una respinta che per stava per valere la salvezza ai suoi.L'Empoli non ha evitato la B, ma per Dragowski c'è altro in futuro: la sua carriera proseguirà in una massima serie, da capire se questa sarà la A o un campionato estero. Laproprietaria del suo cartellino sta sfogliando la lunga lista di squadre che hanno già effettuati sondaggi per il polacco: dalla, che lo valuta assieme a Cragno un profilo ideale per succedere alla delusione Olsen, alche vorrebbe portarlo in Premier League. Tutti in fila per Dragowski, le sue parate hanno emozionato Empoli e convinto il resto d'Europa.