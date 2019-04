Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Un giocatore, una missione:. L'attaccante classe '95, cresciuto nel vivaio del Milan e arrivato a Ferrara la scorsa estate dall'Atalanta, sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo,. Tante reti (sono 15 considerando anche quella in Coppa Italia), ma oltre all'efficacia sotto porta c'è di più: lavoro sporco in area (un tocco ogni 19') e sponde per i compagni (79% passaggi riusciti).Cancellata l'etichetta di attaccante "che fa giocare bene la squadra, ma non segna", Petagna ha ripagato la fiducia del tecnicoe del ds, che lo hanno fortemente voluto e a lungo trattato in estate per strapparlo all'Atalanta. E ora i fari del mercato sono puntati sul classe '95, soprattutto dall'Inghilterra: più volte in stagione ilha inviato scout allo stadio Mazza per seguirlo da vicino, ricevendo dagli osservatori relazioni e commenti sempre più positivi. Ma per il mercato c'è tempo, ora c'è da archiviare il discorso salvezza per la Spal (al momento a +9 sull'Empoli terzultimo): e il nuovo, maturo, Petagna è pronto a mettere il sigillo finale con i suoi gol.