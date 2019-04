Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Speranza per il presente, garanzia per il futuro:sta mettendo mattoni importanti per il proprio futuro. Brillare in una stagione complicata come quella che sta vivendo ilnon è semplice, specialmente per un giovane, ma l'attaccante classe '99 ha trovato il modo di disimpegnarsi al meglio e non solo: diventare uno scoglio a cui aggrapparsi per mantenere vivo il sogno salvezza.(il più giovane ad aver messo a segno almeno cinque reti in questo campionato, Kean a quota 4), ultimo quello realizzato nella vittoria sul Parma. Segna ma non solo, aiuta a costruire:(il più giovane ad averne fornito uno in questo campionato)(211 riusciti su 295 tentati).Numeri importanti che certificano la crescita del ragazzo e che fanno gongolare l', proprietaria del cartellino di Pinamonti. Messaggi di soddisfazione sono già stati inviati all'attaccante e al suo agentee a maggio inizierà a delinearsi il futuro del classe '99: incontro tra le parti per capire quale sia il percorso migliore da seguire,Una cosa è certa: anche se la valutazione è decollata e ora tocca, considerato un patrimonio per il futuro del club nerazzurro.