Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!La rivincita dopo anni di 'è bravo ma segna poco'.sta vivendo la miglior stagione realizzativa della carriera, 14 gol che stanno trascinando laverso la salvezza. E dopo i campi reali, il centravanti classe '95 sta conquistando anche quelli digitali di Fifa 19 e FUT:, ma la scalata è appena cominciata.Ma come sfruttare al meglio Petagna in game? Lo spiega il pro playernel video, puntando sulle specialità della casa:(90 di forza) e(78) per difendere la sfera e far salire la squadra. Senza dimenticare però, con il piede sinistro sa essere letale.La carta base è già interessante, ma a suon di gol Petagna si è fatto strada fino alla squadra della settimana (Team of the week - TOTW) e conquistato(96 di forza, 85 controllo palla, 84 potenza tiro, 83 testa). Il tutto a un costo relativamente contenuto, che si aggira intorno ai 14mila crediti: è Petagna il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su